Andrea Delogu e Nikita Perrotti, scatta la scintilla a Ballando con le Stelle? La replica della conduttrice

Andrea Delogu e Nikita Perrotti continuano a far parlare di sé. Dopo le ultime puntate di Ballando con le Stelle, molti spettatori e colleghi hanno notato un’intesa speciale tra la conduttrice e il maestro di ballo, tanto che qualcuno è pronto a giurare che tra i due sia nato l’amore.

Durante un’ospitata nel programma di Rai 1 La volta buona, Beppe Convertini si è lasciato andare a un commento diretto: “Si vede proprio che si amano. C’è passione, sensualità e trasporto. Poi, ovviamente, non sappiamo come andrà a finire tra loro”. Una dichiarazione che ha acceso ulteriormente la curiosità del pubblico.

Leggi anche Chi l'ha visto, anticipazioni stasera 22 ottobre: intervista esclusiva ad Andrea Sempio e nuovi sviluppi sui casi Poggi, Biondo e Favro

A condividere lo stesso parere è anche Rossella Erra, che ha notato un feeling evidente tra i due protagonisti, definendolo qualcosa che va ben oltre una semplice collaborazione artistica. I gesti, gli sguardi e la complicità durante le esibizioni hanno alimentato le voci di una possibile storia d’amore nata sul palco dello show di Milly Carlucci.

A mettere un freno al gossip, però, è intervenuta la stessa Andrea Delogu. Sui social ha pubblicato un selfie ironico, con un’espressione divertita e scettica, senza aggiungere parole né smentite. Un modo leggero e sottile per rispondere alle chiacchiere e ridimensionare la curiosità del pubblico.