Grande Fratello, Endemol avvia controlli sulle procedure di selezione
Endemol Shine Italy ha avviato controlli sulle procedure di selezione del Grande Fratello, riservandosi di adottare eventuali misure in relazione alle recenti notizie e alle chat diffuse.
Endemol Shine Italy Spa, società che produce il Grande Fratello, dichiara di considerare con “grande serietà e attenzione” quanto emerso sui media riguardo ad alcune edizioni passate del programma, nel contesto del caso legato alle chat attribuite ad Alfonso Signorini e diffuse da Fabrizio Corona.
In una nota, l’azienda riferisce che, in relazione ai presunti fatti, si riserva di adottare ogni iniziativa ritenuta opportuna nei confronti di chiunque possa aver causato danni alla reputazione del format e al buon nome dei professionisti che negli anni hanno contribuito al successo del programma.
Leggi anche Grande Fratello 2025, Anita Mazzotta trionfa nella finale: età, lavoro e percorso
A tutela della propria immagine e della professionalità dei collaboratori, Endemol comunica inoltre di aver avviato le verifiche interne previste, con l’obiettivo di accertare il rispetto del codice etico e delle procedure che regolano la selezione dei concorrenti.
La società precisa, infine, di non voler aggiungere ulteriori commenti sulle dichiarazioni delle persone coinvolte, affermando di agire nel rispetto di tutte le parti e delle autorità impegnate nelle verifiche del caso.