Alfonso Signorini e il televoto truccato: Regole e controlli rigorosi al Grande Fratello

Il conduttore del Grande Fratello, Alfonso Signorini, ha recentemente affrontato critiche riguardanti la gestione del reality show. Dopo aver ricevuto il Tapiro d'Oro da Striscia la Notizia, in seguito a una lettera del Codacons indirizzata a Pier Silvio Berlusconi che sollecitava provvedimenti sul programma, Signorini ha chiarito la sua posizione sui social media.

Nel suo messaggio, Signorini ha sottolineato che il Grande Fratello è un gioco con regole precise, sia all'interno della casa che nel processo di televoto. Ha evidenziato che queste regole sono sottoposte a rigorosi controlli da parte di Endemol Shine Italy, la società che produce il programma. In qualità di autore del format, ha affermato che, nonostante alcuni episodi spiacevoli che hanno coinvolto il concorrente Lorenzo Spolverato, non ci sono stati motivi, secondo il regolamento, per procedere a una sua eliminazione. Ha assicurato che, se ci fossero state violazioni delle regole, sarebbero stati presi provvedimenti appropriati.

Signorini ha concluso ribadendo che ogni decisione presa nel contesto del reality segue un processo chiaro e trasparente, nell'interesse del gioco e del pubblico.

Codacons denuncia presunte irregolarità nel televoto del Grande Fratello - Il Codacons, in collaborazione con Assourt, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Milano riguardante possibili irregolarità nel televoto del programma televisivo "Grande Fratello". L'azione legale è stata intrapresa a seguito delle dichiarazioni del conduttore Alfonso Signorini, che, durante la consegna del 'Tapiro d'Oro' da parte di 'Striscia la Notizia', ha menzionato l'esistenza di gruppi organizzati capaci di influenzare l'esito delle votazioni, compromettendo le preferenze degli spettatori che partecipano al televoto a pagamento.

Codacons e Assourt denunciano il Grande Fratello: Al limite della dignità umana - Il Codacons, insieme all'Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi (Assourt), ha inviato una lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi riguardo al programma televisivo "Grande Fratello". Le associazioni hanno espresso preoccupazione per le dinamiche presenti nel reality, ritenute "talvolta al limite del rispetto della dignità umana".