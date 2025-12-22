Tim down oggi: segnalazioni di guasti in tutta Italia su rete fissa e mobile

Da questa mattina, 22 dicembre, numerosi utenti in tutta Italia segnalano problemi di connessione con i servizi Tim, sia su rete fissa che mobile. Le segnalazioni si sono diffuse rapidamente, coinvolgendo diverse aree del paese.

Dalla mattinata di oggi, lunedì 22 dicembre, diversi clienti segnalano un Tim down con difficoltà di connessione e servizi non disponibili in varie zone del Paese.

Le prime notifiche sono comparse su Downdetector intorno alle 10 e, nel giro di poco, le segnalazioni hanno superato quota 6.000, arrivando da località distribuite lungo tutta la penisola, da Milano fino a Santa Maria di Leuca.

Leggi anche WhatsApp, Google, Tim, Vodafone ed EA Sports down oggi 22 ottobre 2025: disservizi in tutta Italia

In molti casi i problemi riguardano la linea internet di casa: oltre la metà delle segnalazioni sarebbe legata alla rete fissa, con rallentamenti o assenza totale di connessione. Parallelamente vengono indicati anche malfunzionamenti sulla rete mobile.

Tra i disagi riportati dagli utenti, oltre all’interruzione dei servizi, c’è chi riferisce l’impossibilità di aprire una segnalazione tramite sito e app e chi sostiene di non riuscire a contattare l’assistenza: “Non va né la linea di casa né quella del cellulare, non funziona la segnalazione guasto da sito e da app e non funziona il 187”.