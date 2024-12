Iliad down in tutta Italia: problemi diffusi su Internet mobile e fisso

Il 3 dicembre 2024, numerosi utenti in tutta Italia hanno riscontrato problemi con i servizi di Iliad, l'operatore di telefonia mobile e fissa. Le segnalazioni, iniziate intorno alle 8:30 del mattino, hanno raggiunto un picco di oltre 4.000 intorno alle 9:30, come riportato da Downdetector.

I disservizi hanno interessato principalmente la connessione Internet mobile, con il 60% delle segnalazioni relative a questo servizio. Il 26% degli utenti ha riportato problemi con la linea fissa, mentre il 14% ha segnalato difficoltà con il servizio voce mobile.

Le città più colpite includono Milano, Bologna, Bari, Roma, Firenze, Pescara, Modena, Rimini e Forlì. In queste aree, la connessione risultava instabile o completamente assente.

Al momento, Iliad non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sulle cause del disservizio. Gli utenti hanno espresso il loro disagio anche sui social network, condividendo esperienze e cercando aggiornamenti sulla situazione.

Per monitorare lo stato dei servizi e segnalare eventuali problemi, gli utenti possono utilizzare piattaforme come Downdetector, che fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle interruzioni dei servizi.

In caso di ulteriori disservizi, si consiglia di contattare l'assistenza clienti di Iliad al numero 177 o di consultare l'Area Personale sul sito ufficiale dell'operatore per informazioni e supporto.

