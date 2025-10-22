WhatsApp, Google, Tim, Vodafone ed EA Sports down oggi 22 ottobre 2025: disservizi in tutta Italia

WhatsApp, Google, Tim, Vodafone ed EA Sports stanno affrontando una giornata di forti disservizi in tutta Italia. Dal pomeriggio del 22 ottobre 2025, migliaia di utenti segnalano problemi di connessione e malfunzionamenti su diverse piattaforme digitali.

Secondo i dati di Downdetector, portale che monitora in tempo reale le segnalazioni degli utenti, si è registrato un picco di segnalazioni per WhatsApp e WhatsApp Web. Le principali difficoltà riguardano l’invio dei messaggi, la ricezione e la connessione ai server, con errori che impediscono l’utilizzo regolare dell’app di messaggistica.

I disagi non si limitano alle grandi città: anche le province risultano colpite, con un’interruzione dei servizi che coinvolge l’intero territorio nazionale. In parallelo, sono aumentate le segnalazioni relative a Google, con problemi riscontrati sul motore di ricerca, su Google Drive e su altri servizi collegati.

Criticità anche per gli operatori telefonici Tim e Vodafone, dove gli utenti lamentano l’assenza di segnale sia per la rete mobile sia per le connessioni WiFi domestiche. Le difficoltà ricordano quanto accaduto recentemente con Fastweb, con interruzioni che impediscono la navigazione e l’accesso ai servizi di rete.

Situazione complicata infine per EA Sports, con problemi diffusi nei server di gioco e difficoltà di accesso alle piattaforme online. Numerosi gamer segnalano l’impossibilità di accedere alle partite o di connettersi ai server, rendendo impossibile l’utilizzo dei titoli più popolari del marchio.