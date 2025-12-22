Ballando con le stelle, Pasquale La Rocca celebra Barbara D'Urso: Una regina, tra noi un legame autentico

Pasquale La Rocca conclude la sua esperienza a Ballando con le stelle, dove ha accompagnato Barbara D’Urso fino al terzo posto. Un percorso che ha rafforzato un legame autentico tra i due professionisti e la conduttrice.

Si è chiusa l’esperienza di Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle al fianco di Barbara D’Urso. Il ballerino professionista, maestro della conduttrice nella ventesima edizione del programma di Rai 1, ha accompagnato la sua allieva fino al terzo posto, fermandosi alla penultima sfida della finalissima contro la coppia poi vincitrice, Andrea Delogu e Nikita Perotti.

Attraverso un lungo messaggio condiviso sui social, La Rocca ha voluto innanzitutto congratularsi con i vincitori, sottolineando come abbiano portato in pista autenticità, sentimento e grande competenza tecnica. Parole di apprezzamento sono state rivolte anche a tutti i concorrenti e ai colleghi maestri, protagonisti di un’edizione vissuta con dedizione, sacrificio e forte coinvolgimento emotivo.

Ripensando ai quattro mesi di lavoro, il ballerino ha parlato di un percorso affrontato con profondo orgoglio. Dietro ogni esibizione, ha spiegato, c’è stata una preparazione intensa fatta di studio, allenamenti e attenzione maniacale ai dettagli, con l’obiettivo di trasformare ogni danza in un racconto capace di trasmettere emozioni e messaggi a chi seguiva da casa.

Secondo La Rocca, Ballando con le stelle va oltre il semplice intrattenimento televisivo: rappresenta uno spazio in cui le storie personali trovano voce, possono ispirare i più giovani e offrire forza a chi attraversa momenti di fragilità. Una visione che ha guidato l’intero lavoro svolto con Barbara D’Urso, costruendo passo dopo passo un viaggio umano e artistico.

Il maestro ha sottolineato come il percorso della conduttrice abbia comunicato senza bisogno di spiegazioni un messaggio chiaro: cadere fa parte della vita, ma rialzarsi e continuare a lottare permette di raggiungere nuovi obiettivi, indipendentemente dall’età. Un cammino affrontato con determinazione e totale affidamento reciproco.

Non sono mancati gli elogi diretti a Barbara D’Urso, definita una vera regina della televisione italiana. La Rocca ha parlato di un onore condividere con lei questi mesi di lavoro, raccontando di quanto abbia imparato sia sul piano umano sia professionale. Tra i due, ha spiegato, si è creato un rapporto sincero e profondo, fondato sulla fiducia totale che la conduttrice ha riposto nel suo maestro.

Nel suo messaggio, il ballerino ha voluto ricordare anche il sostegno del pubblico, ringraziando chi ha seguito e supportato la coppia fino all’ultima puntata. Ripercorrendo le sue quattro partecipazioni al programma, La Rocca ha evidenziato quanto ogni edizione gli abbia lasciato qualcosa, contribuendo alla sua crescita personale e artistica.

Un pensiero finale è stato rivolto alla squadra che lavora dietro le quinte del programma e alla produzione, con un ringraziamento particolare a Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis per la fiducia rinnovata nel tempo e per l’opportunità di continuare questo percorso televisivo.