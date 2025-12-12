Ballando con le stelle, Barbara D'Urso affronta la semifinale tra infortuni e dolore: notte difficile prima della gara

La corsa verso la semifinale di Ballando con le stelle si fa sempre più complessa per Barbara D’Urso, alle prese con una serie di problemi fisici che stanno mettendo a dura prova la sua resistenza. La conduttrice televisiva, però, continua a mostrarsi determinata e concentrata sull’obiettivo, nonostante settimane segnate da dolore e difficoltà.

Nella puntata precedente, Barbara si è esibita indossando un tutore al braccio sinistro, che ha dovuto portare per sette giorni a causa di un infortunio. Una scelta obbligata per poter continuare a scendere in pista senza aggravare la situazione, pur consapevole dei limiti imposti dal problema fisico.

Le lesioni al braccio e la richiesta al maestro

Attraverso i social, la conduttrice ha aggiornato il pubblico sulle sue condizioni, rivelando la presenza di due lesioni al braccio, una a destra e una a sinistra. Un quadro clinico che rende ancora più impegnativa la preparazione in vista della semifinale, tanto da spingerla a chiedere al suo maestro Pasquale La Rocca un’esibizione più leggera per la puntata decisiva.

La richiesta nasce dalla necessità di gestire il dolore senza rinunciare alla qualità della performance, cercando un equilibrio tra tecnica, sicurezza e presenza scenica.

La notte difficile e la determinazione alla vigilia

A rendere tutto più complicato, una notte definita dalla stessa Barbara come “terrificante”, segnata da un forte dolore all’anca destra. “Non ho chiuso occhio”, ha raccontato, mostrando il lato più umano di un percorso vissuto sempre con il sorriso, ma non privo di momenti complessi.

Nonostante la stanchezza e i dolori, la conduttrice non sembra intenzionata a fermarsi. Alla vigilia della semifinale, ha ribadito la sua volontà di andare avanti, prepararsi e affrontare la gara senza arrendersi, confermando ancora una volta la determinazione che l’ha accompagnata per tutta l’esperienza nel programma.