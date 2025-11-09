Ballando con le stelle, tensione in studio tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli sulla mano tremante

Nuovo momento acceso a Ballando con le stelle durante l’esibizione di Barbara D’Urso. Nella puntata di sabato 8 novembre, la conduttrice ha presentato una coreografia ispirata al suo rapporto, non sempre semplice, con i suoi due figli. Un racconto personale portato in scena attraverso passi di danza ed elementi simbolici.

La giuria ha apprezzato la performance, riconoscendo intensità e impegno. Tuttavia, le valutazioni non sono state unanimi. Selvaggia Lucarelli ha espresso una critica precisa, definendo l’interpretazione “un po’ sceneggiata, un po’ troppo barocca”, soffermandosi soprattutto sul momento finale in cui D’Urso ha simulato il tremore di una madre anziana.

Leggi anche Ballando con le stelle, Magnini si sfoga in diretta: Lasciate fuori mia moglie

“La manina tremante era davvero ridondante, era bruttissima”, ha dichiarato Lucarelli, sottolineando come il gesto le fosse apparso eccessivo rispetto all’emozione da trasmettere. La giornalista ha poi alleggerito i toni con un commento ironico: “Ho capito che abbiamo una cosa in comune... i nostri figli non ci chiamano, ci ignorano”.

A replicare è stata Rossella Erra, giurata popolare, che ha difeso la scelta coreografica di D’Urso, attribuendole sensibilità e coerenza emotiva. La risposta alla critica è arrivata con una battuta provocatoria: “Ti ignorerò così tanto che anche tu stessa dubiterai della tua esistenza”.

L’episodio ha riacceso la dialettica tra Lucarelli e D’Urso, confermando come il programma resti un terreno in cui emozione e interpretazione si intrecciano con giudizi spesso contrastanti.