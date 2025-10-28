Egitto, nave da crociera in fiamme sul Nilo a Luxor: a bordo anche 80 italiani, tutti in salvo

Incendio a bordo della nave da crociera Empress sul Nilo, all’altezza di Luxor, con circa 80 italiani tra i passeggeri. Secondo quanto riferito, tutti sono stati messi in sicurezza e risultano in buone condizioni.

L’allarme sarebbe scattato oggi verso le 19, quando le guide a bordo hanno segnalato un incendio partito dalle cucine, nei ponti più bassi. L’equipaggio ha attivato immediatamente le procedure di emergenza, radunando i viaggiatori sul ponte superiore e dirigendo l’unità verso la riva per consentire lo sbarco in sicurezza. Le uscite di emergenza sono state utilizzate anche per avvisare le altre imbarcazioni di mantenere la distanza.

Leggi anche Meloni in Egitto: l'Italia al centro del piano internazionale per la ricostruzione di Gaza

Il tour operator Corsini Travels, che sta assistendo i passeggeri, conferma che i propri clienti italiani sono tutti in salvo. Molti hanno perso i documenti rimasti nelle cabine, ma è già stata contattata l’Ambasciata d’Italia al Cairo per il rilascio di nuovi titoli di viaggio. I turisti sono stati trasferiti su un’altra nave per proseguire l’itinerario e sono stati sottoposti a controlli medici di routine.

La Farnesina e l’ambasciata italiana in Egitto stanno monitorando la situazione e sono in contatto con gli operatori. Nelle prossime ore verrà effettuato un sopralluogo sulla Empress per recuperare, dove possibile, documenti e effetti personali dei passeggeri.

Per emergenze o segnalazioni: Ambasciata d’Italia al Cairo +20 1006690079; Unità di Crisi +39 0636225; email: [email protected].