Scontro mortale vicino a Yellowstone: 7 vittime, tra cui una turista italiana

Home / Social News / Scontro mortale vicino a Yellowstone: 7 vittime, tra cui una turista italiana

Sette persone sono morte il 1° maggio in un grave incidente stradale avvenuto nei pressi del Parco Nazionale di Yellowstone, lungo la US Highway 20 nell’Idaho orientale. Tra le vittime anche una cittadina italiana, come confermato dalla Farnesina, che ha comunicato che il consolato italiano negli Stati Uniti è in contatto con la famiglia per prestare assistenza.

Lo scontro ha coinvolto un furgone Mercedes, adibito al trasporto turistico, e un pick-up Dodge Ram. Secondo la polizia statale, il furgone viaggiava verso est, in direzione Yellowstone, mentre il pick-up procedeva nella direzione opposta. L’impatto è avvenuto intorno alle 19:15 vicino a Henry's Lake.

A bordo del furgone c’erano 14 persone, mentre il pick-up trasportava solo il conducente. Sono morti sei passeggeri del furgone, tutti stranieri, e il conducente del pick-up, identificato dall’ufficio del medico legale della contea di Fremont. I nomi delle vittime del furgone saranno resi noti solo dopo che saranno state informate le famiglie.

Tutti i sopravvissuti sono stati trasportati in ospedale. Le autorità dell’Idaho State Police hanno specificato che sono ancora in corso le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente.

Yellowstone - esplosione 'naturale' spaventa i turisti

com/b8Ya4iW1H3— Colin McCarthy (@US_Stormwatch) July 23, 2024 Un geyser, nell'area di Biscuit Basin, ha colto di sorpresa i visitatori: l'esplosione è stata particolarmente violenta, come documentano i video diffusi sui social, e ha danneggiato parzialmente il percorso utilizzato dai visitatori.