Ballando con le stelle, trionfo di Andrea Delogu grazie al televoto: decisivi i voti del pubblico

La vittoria di Andrea Delogu a Ballando con le stelle 20 è stata determinata dal televoto del pubblico, che ha scelto il suo percorso finale. I risultati ufficiali evidenziano il ruolo centrale della partecipazione del pubblico nella competizione.

La vittoria di Andrea Delogu nella ventesima edizione di Ballando con le stelle è maturata soprattutto grazie al televoto, che nell’atto conclusivo ha inciso in modo determinante sull’esito finale della competizione di Rai 1.

Nella serata conclusiva, i risultati ufficiali pubblicati dalla Rai hanno mostrato un quadro iniziale favorevole a Francesca Fialdini, sostenuta in modo compatto dalla giuria tecnica. Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto hanno infatti attribuito il massimo punteggio alla coppia formata dalla conduttrice e Giovanni Pernice, con un totale rafforzato dai 2000 punti assegnati dalla presidente di giuria.

Leggi anche Martina Colombari si tatua In Per Sempre dopo Ballando con le stelle

Orientamento differente da parte dei tribuni del popolo, che hanno invece premiato Andrea Delogu insieme a Nikita Perotti. Alberto Matano, Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino hanno espresso la loro preferenza per la coppia poi risultata vincitrice.

A cambiare definitivamente gli equilibri è stato il contributo del pubblico da casa. Attraverso il voto social, Delogu ha raccolto oltre 66mila interazioni, raggiungendo il 55% delle preferenze complessive e superando così Fialdini, ferma al 45%.

Il peso del televoto era già emerso nella semifinale, quando la conduttrice si era trovata in svantaggio dopo le valutazioni della giuria contro Barbara D’Urso. Anche in quell’occasione, il sostegno del pubblico aveva ribaltato il risultato, consentendo a Delogu di imporsi con una percentuale del 69,14%.