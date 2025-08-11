Martina Colombari annuncia la sua partecipazione a 'Ballando con le stelle' con un video esilarante

Martina Colombari è ufficialmente nel cast di 'Ballando con le stelle'. L'annuncio, come accaduto per i precedenti, è stato fatto attraverso un video ironico condiviso sul profilo Instagram del programma. L'attrice ed ex Miss Italia ha scelto un modo inedito per comunicare la sua partecipazione al celebre dance show di Rai 1, che prenderà il via il 27 settembre.

Immersa nella natura, circondata dal verde della campagna, Martina Colombari ha deciso di rivolgersi in modo scherzoso a un 'pubblico' speciale, composto da un gregge di capre. Con entusiasmo, la concorrente ha chiesto loro: "Siete pronte a venire con me a Ballando con le stelle?" creando un momento divertente e inaspettato.

Leggi anche Barbara D'Urso concorrente a Ballando con le Stelle 2025: l'annuncio ufficiale di Milly Carlucci

Il nome di Martina Colombari si aggiunge a quello degli altri concorrenti già annunciati nei giorni scorsi. Tra i volti confermati, figurano anche Maurizio Ferrini (alias la signora Coriandoli), Rosa Chemical, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Marcella Bella e Barbara D'Urso. L'attesa per il nuovo ciclo dello show si fa sempre più intensa, con un cast variegato che promette sorprese e grandi emozioni.