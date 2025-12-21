21 dicembre, solstizio d'Inverno: perché oggi è la giornata con meno luce

Il 21 dicembre segna il solstizio d’Inverno, il giorno con meno luce dell’anno nell’emisfero boreale. Questo evento astronomico apre ufficialmente la stagione più fredda, con il Sole al suo punto più basso nel cielo.

Domenica 21 dicembre segna l’arrivo del solstizio d’Inverno, l’evento astronomico che apre ufficialmente la stagione fredda. In Italia il momento esatto cade nel pomeriggio, quando il Sole raggiunge la posizione più bassa nel cielo rispetto all’orizzonte. Questo passaggio coincide con la giornata più breve dell’anno per l’emisfero boreale, caratterizzata dal minor numero di ore di luce di tutto il calendario.

La ragione di questo fenomeno è legata all’inclinazione dell’asse terrestre. Durante l’inverno il Polo Nord risulta orientato in direzione opposta rispetto al Sole, riducendo l’energia solare che raggiunge il nostro emisfero. Il risultato è un’irradiazione più debole, con un’alba che tarda ad arrivare e un tramonto che si verifica nel primo pomeriggio.

Leggi anche Solstizio d'inverno 2024: oggi inizia ufficialmente la stagione fredda

Da questo punto in avanti il ciclo astronomico cambia gradualmente: dopo il solstizio, le giornate iniziano ad allungarsi in modo impercettibile ma costante. Il percorso prosegue per mesi, fino a condurre al solstizio d’Estate, quando si registrerà la massima durata della luce nell’arco dell’anno.