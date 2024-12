Solstizio d'inverno 2024: oggi inizia ufficialmente la stagione fredda

Oggi, sabato 21 dicembre 2024, alle 10:21 ora italiana, si verifica il solstizio d'inverno, segnando l'inizio ufficiale della stagione invernale nell'emisfero settentrionale. In questa data, il Sole raggiunge la sua posizione più bassa nel cielo a mezzogiorno, determinando il giorno più corto dell'anno con il minimo numero di ore di luce. Da questo momento in poi, le giornate inizieranno gradualmente ad allungarsi fino al solstizio d'estate.

Il termine "solstizio" deriva dal latino "solstitium", che significa "Sole fermo", riferendosi all'apparente pausa del Sole nel suo percorso nel cielo prima di invertire la direzione. Questo fenomeno è dovuto all'inclinazione dell'asse terrestre di circa 23,5 gradi rispetto al piano dell'orbita terrestre, causando variazioni nella distribuzione della luce solare durante l'anno e determinando l'alternarsi delle stagioni.

Nell'emisfero meridionale, il 21 dicembre coincide con il solstizio d'estate, segnando l'inizio della stagione estiva e il giorno più lungo dell'anno. È interessante notare che la data del solstizio d'inverno può variare leggermente ogni anno, cadendo generalmente tra il 20 e il 23 dicembre, a causa della discrepanza tra l'anno solare (circa 365,2422 giorni) e il calendario civile.

Questo evento astronomico ha avuto un profondo significato culturale e spirituale in molte civiltà antiche, spesso associato a festività che celebravano la rinascita e il ritorno della luce. Ad esempio, i Saturnali nell'antica Roma erano festività dedicate al dio Saturno, caratterizzate da banchetti e scambi di doni, simbolizzando un periodo di rinnovamento e speranza per l'anno a venire.

