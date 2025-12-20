Ballando con le stelle, Perotti si racconta su Delogu: È il mio punto fermo e si emoziona

Nikita Perotti racconta il suo rapporto con Andrea Delogu durante l’esperienza a Ballando con le stelle. Un legame che, oltre alla collaborazione artistica, si è consolidato nel tempo, grazie a allenamenti intensi e confronti continui. Perotti descrive Delogu come un punto di riferimento stabile e importante, evidenziando la crescita e la sincerità del rapporto sviluppato tra loro nel corso delle settimane di spettacolo.

Un rapporto nato sotto i riflettori e cresciuto giorno dopo giorno tra sala prove e dirette televisive. Nikita Perotti parla senza filtri del legame costruito con Andrea Delogu durante l’esperienza a Ballando con le stelle, descrivendolo come qualcosa di solido e profondo, andato ben oltre la collaborazione artistica.

Allenamenti serrati, confronto continuo e una presenza costante hanno rafforzato un’intesa che il pubblico ha percepito fin da subito. Anche la giuria, nel corso delle puntate, ha più volte colto quella sintonia speciale che sembrava travalicare il semplice rapporto professionale tra maestro e allieva.

Nella clip di presentazione andata in onda, Perotti si è lasciato andare all’emozione. Con la voce rotta, ha spiegato come Delogu rappresenti per lui uno dei suoi punti di riferimento, raccontando il conflitto interiore tra la parte più diffidente e quella che riconosce di aver incontrato una persona autentica, capace di offrire sostegno senza chiedere nulla in cambio.

Parole condivise anche dalla conduttrice, che ha definito Perotti una figura centrale nel suo percorso: un amico, una guida e un confidente, qualcuno con cui costruire fiducia e confronto quotidiano all’interno del programma.

Un legame destinato a non esaurirsi con la fine dello show. Entrambi hanno parlato di un passaggio importante, di una fase che si conclude davanti alle telecamere ma che lascia spazio a un nuovo capitolo, lontano dalla pista ma altrettanto significativo.