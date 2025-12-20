Ballando con le stelle, finale del 20 dicembre: ospiti, spareggi e coppia vincitrice
La ventesima edizione di Ballando con le stelle si avvicina al suo epilogo: sabato 20 dicembre, su Rai 1, si deciderà la coppia vincitrice tra emozionanti spareggi, sfide coreografiche e ospiti d’eccezione come Riccardo Cocciante. Una serata all’insegna di musica, talento e suspense, che promette di regalare emozioni indimenticabili. La finalissima si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di ballo e spettacolo.
La ventesima edizione di Ballando con le stelle arriva al momento decisivo. Sabato 20 dicembre, in prima serata su Rai 1 dalle 21.25, il programma guidato da Milly Carlucci assegna il titolo con una puntata conclusiva che unisce spareggi iniziali, sfide coreografiche e proclamazione finale.
La serata sarà arricchita da ospiti musicali di primo piano. Sul palco salirà Riccardo Cocciante, protagonista con due interpretazioni molto attese: “Era già tutto previsto” e “Zingara”, celebre brano tratto dall’opera popolare Notre Dame de Paris. Spazio anche a Lucio Corsi, che porterà in trasmissione il singolo “Notte di Natale”, una ballata dedicata ai sentimenti.
Prima di entrare nel vivo della competizione per il titolo, la puntata si aprirà con lo spareggio tra le coppie rimaste in bilico dopo la semifinale del 13 dicembre. A contendersi la permanenza in gara saranno Paolo Belli con Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical affiancato da Erica Martinelli e Martina Colombari insieme a Luca Favilla.
Superata la fase eliminatoria, il centro della scena sarà occupato dalle coppie che si giocano il podio della ventesima edizione: Francesca Fialdini con Giovanni Pernice, Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca, Andrea Delogu con Nikita Perotti, Fabio Fognini con Giada Lini e Filippo Magnini con Alessandra Tripoli.
A valutare le esibizioni ci sarà la giuria storica del programma, guidata da Carolyn Smith e composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Confermata anche la presenza di Alberto Matano, custode del tesoretto e volto di “Vita in Diretta”.
Lungo il bordo pista torneranno i Tribuni del popolo, Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, incaricati di rappresentare il punto di vista del pubblico in studio. Il verdetto finale, come da tradizione, sarà affidato al pubblico da casa attraverso il voto sui canali social ufficiali di Ballando con le stelle.