Ballando con le stelle, finale del 20 dicembre: ospiti, spareggi e coppia vincitrice

La ventesima edizione di Ballando con le stelle si avvicina al suo epilogo: sabato 20 dicembre, su Rai 1, si deciderà la coppia vincitrice tra emozionanti spareggi, sfide coreografiche e ospiti d’eccezione come Riccardo Cocciante. Una serata all’insegna di musica, talento e suspense, che promette di regalare emozioni indimenticabili. La finalissima si preannuncia come un evento imperdibile per tutti gli appassionati di ballo e spettacolo.