Ballando con le stelle: la finalissima del 21 dicembre: ospiti e concorrenti in gara

La finale di Ballando con le stelle edizione 2024 si terrà questa sera, sabato 21 dicembre, su Rai 1, con la conduzione di Milly Carlucci. La serata vedrà ospiti d’onore i Negramaro, Fiorella Mannoia e Gianluigi Buffon, oltre a una competizione serrata tra i finalisti del celebre dance show.

I Negramaro, alla loro prima apparizione sul palco di Ballando con le stelle, eseguiranno un medley esclusivo con brani del loro ultimo album Free Love, tra cui “Marziani”, insieme a successi come “Mentre tutto scorre” e “Nuvole e lenzuola”. La loro performance sarà accompagnata da una coreografia realizzata dai ballerini del programma.

Fiorella Mannoia, iconica interprete della canzone d’autore italiana, proporrà i brani “Che sia benedetta” e “Quello che le donne non dicono”. L’artista sarà accompagnata da una coreografia speciale e dalla Paolo Belli Big Band.

Tra gli ospiti anche Gianluigi Buffon, attuale Team Manager della nazionale italiana di calcio, che presenterà il suo libro “Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi”. Buffon sarà protagonista di una performance sulle note di “Ho voglia di ballare con te”, eseguita dal vivo da Paolo Belli e accompagnato dalle ballerine del programma.

Per quanto riguarda la gara, i finalisti in competizione per il titolo di campioni 2024 sono:

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, che partono con 30 punti;

Federica Nargi e Luca Favilla;

Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca;

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti;

Tommaso Marini e Sophia Berto;

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli, che iniziano con una penalità di 20 punti.

La giuria, composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, sarà guidata da Carolyn Smith. Alberto Matano, volto di La Vita in Diretta, tornerà come “principe del tesoretto”, mentre Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira saranno i “Tribuni del popolo”.

Oltre alla finale del programma principale, il torneo Ballando con te vedrà sfidarsi Ilinca Bendeac contro la coppia Alessandro Ronchetti e Aurora Scarsi. La serata promette emozioni e spettacolo, con esibizioni sempre più complesse e originali.

