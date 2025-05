Sognando Ballando con le stelle: stasera 30 maggio la finale su Rai 1 con ospiti e maestri storici

Va in onda questa sera, venerdì 30 maggio, in prima serata su Rai 1 alle 21.35, il quarto e ultimo appuntamento di 'Sognando… Ballando con le stelle', in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico di Roma.

Durante la serata condotta da Milly Carlucci, sarà annunciato il nome del maestro vincitore, destinato ad affiancare i concorrenti vip nelle prossime edizioni dello storico dance show. La puntata conclusiva si trasforma in una celebrazione dei vent’anni di successi del programma, con una parata di ospiti speciali e volti noti delle precedenti edizioni.

Tra i protagonisti attesi sul palco: Gabriel Garko, Massimiliano Ossini, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Bianca Guaccero, Wanda Nara, Tommaso Marini e Federica Pellegrini. Insieme a loro, si esibiranno i maestri in gara per conquistare l’unico posto disponibile come nuovo mentore, oltre ai maestri attualmente in carica.

Il palco si arricchisce della presenza di due ballerini storici del programma: Samanta Togni e Raimondo Todaro, che tornano a calcare la pista per una performance speciale.

La giuria, composta da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, sarà affiancata dal pubblico social nel compito di scegliere chi entrerà a far parte ufficialmente del cast di Ballando con le Stelle.

Al commento tecnico e a bordo pista, confermati Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira, Rossella Erra e Matteo Addino. Presente anche Alberto Matano, volto ormai familiare del programma.