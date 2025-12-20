Bilancio positivo per la Croce Rossa di Albiano Magra: migliaia di prestazioni sanitarie gratuite e nuovi volontari in arrivo

Una giornata di festa e di condivisione ha fatto da cornice al tradizionale incontro natalizio promosso dal Comitato della Croce Rossa di Albiano Magra, che ha riunito volontari, famiglie e soci tra il parco della sede e un ristorante del territorio. L’occasione è stata anche il momento scelto per accogliere ufficialmente quindici nuovi volontari, giovani che vanno a rafforzare un gruppo già numeroso e attivo.

I nuovi ingressi rappresentano un ulteriore segnale di vitalità per il Comitato, che continua ad attrarre energie e competenze. Durante l’incontro, il presidente, affiancato dalla vicepresidente Rita Peroni, ha ripercorso i principali risultati raggiunti nel corso dell’anno, sottolineando come le attività siano cresciute sia per quantità sia per qualità.

Tra i progetti più significativi spiccano le Giornate di Prevenzione, avviate nel settembre 2023 e diventate un punto di riferimento per il territorio. Presso la sede, ormai conosciuta come “Cittadella della Salute”, sono state organizzate venti giornate interamente gratuite che hanno permesso di effettuare migliaia di visite, test ed esami diagnostici, con l’individuazione anche di patologie importanti.

Il Comitato può oggi contare su un ampio gruppo di specialisti volontari, provenienti da diverse discipline mediche, che collaborano gratuitamente mettendo a disposizione competenze di alto livello. Grazie a questo supporto sono stati realizzati screening mirati e controlli approfonditi, offrendo ai cittadini opportunità di prevenzione difficilmente accessibili altrove.

Nel corso dell’anno sono stati eseguiti numerosi test sanitari di rilievo, tra cui controlli metabolici, respiratori, cardiologici e vascolari, oltre a esami audiometrici e valutazioni oculistiche. L’attività di prevenzione si è così estesa a più ambiti, rispondendo alle esigenze di una popolazione sempre più attenta alla salute.

Un contributo di particolare prestigio è arrivato dalla collaborazione con un’équipe di ricerca coordinata dal professor Ferruccio Bonino, insieme a studiosi dell’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa. Lo studio sullo screening del fegato condotto in Lunigiana ha portato a una pubblicazione scientifica internazionale, confermando il valore del lavoro svolto sul territorio.

Accanto alle iniziative sanitarie, il Comitato ha garantito un’intensa attività nei servizi di emergenza e nei trasporti sociali. Grazie a circa 120 volontari e a una flotta di mezzi attrezzati, vengono assicurati interventi quotidiani, spesso gratuiti, a supporto di anziani, persone fragili e cittadini con difficoltà di spostamento.

I volontari sono impegnati anche nell’assistenza quotidiana, accompagnando le persone dal medico, in ospedale o in farmacia, aiutandole nella spesa e offrendo ascolto e vicinanza. Un servizio che va oltre l’aspetto pratico e risponde a bisogni sociali sempre più diffusi.

Attivo anche il gruppo di Protezione Civile, dotato di mezzi e attrezzature moderne, pronto a intervenire in caso di emergenze sul territorio. Parallelamente, nei mesi estivi non sono mancate iniziative ricreative e culturali, tra eventi sportivi, serate a tema, attività per bambini e spettacoli aperti alla comunità.

Durante il periodo natalizio proseguono le iniziative dedicate ai più piccoli, mentre nel corso dell’anno vengono organizzati appuntamenti legati alle principali ricorrenze, dalla Festa della Mamma alla giornata in memoria delle vittime della strada. Ampio spazio è riservato anche alla diffusione dei principi umanitari in occasione della Settimana della Croce Rossa.

Di rilievo l’impegno nella prevenzione della morte improvvisa, con l’installazione di defibrillatori sul territorio e la formazione dei cittadini al loro utilizzo. Fondamentale anche il lavoro nelle scuole, dove vengono promossi i valori della Croce Rossa e le basi del primo soccorso.

Continua inoltre il successo del Progetto 8–13, rivolto a bambini e ragazzi, e dell’Accademia della Terza Età, giunta al decimo anno di attività con un programma di incontri molto partecipato. Numerosi i patrocini ricevuti da enti e istituzioni sanitarie e sociali di rilievo regionale e nazionale.

Nel corso dell’incontro sono state consegnate pergamene di ringraziamento a Barbara Ferrari, presidente della Pro Loco “Viviamo Albiano”, e al professor Sauro Bonatti, presidente della Filarmonica Albianese, per la collaborazione offerta alle iniziative del Comitato.