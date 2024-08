Salvataggio eccezionale dei volontari del Comitato della Croce Rossa di Albiano Magra presieduta da Marcello Lo Presti .Eccezionale perché si tratta di un’operazione di grande umanità , l’umanità, come è noto fa parte dei principi fondamentali della Croce Rossa. Il fatto è accaduto di recente ad Albiano. Un uomo S.E. molto attivo nel volontariato di 55 e padre di due bambini in tenera età da alcuni giorni non rispondeva al telefono alla moglie, la signora impensierita perchè non era mai accaduto prima, visti vani i tentativi ha pensato bene di allertare il 112. Alla residenza dell’uomo vicino all’ingresso del paese si sono recati i carabinieri, i volontari del Comitato della Cri albianese allertati dal 112 ed il medico ed infermiere del servizio di emergenza pubblica territoriale. Tutti hanno provato a contattarlo al telefono : nessuna risposta al cellulare che però suonava…libero; per innumerevoli volte hanno provato con il campanello dell’abitazione così come hanno bussato forte ed a chiamarlo: anche in questo caso nessuna risposta. A questo punto si è pensato bene di aprire la porta d’ingresso e nella stanza da letto è stato trovato l’uomo in canottiera morto colpito probabilmente da infarto molto tempo prima I volontari, però, hanno sentito un flebile lamento come quello di un bambino che proveniva da sotto il letto. Si sono abbassati ed hanno trovato un cane cucciolo che piangeva. L’hanno levato gli hanno dato da bere: aveva una sete infernale, e, dopo averlo rifocillato, l’hanno portato da un veterinario per una visita generale. Dalla lettura del microcip è venuto scaturito il nome: Laky sesso maschile di un anno e poco più e di razza pura pastore australiano. Come è noto si tratta di un cane agile, intelligente ed estremamente versatile. Il Pastore Australiano ama correre e trascorrere del tempo con i suoi proprietari. Dato il suo livello di energia piuttosto elevato ha sempre bisogno di tenersi …..occupato come fanno i volontari della Cri che gli danno la piena attenzione e insieme svolgono attività divertenti, lui scodinzola come se fosse il momento più bello della sua vita. Oggi grazie ai volontari è felice. Un …salvataggio… sia pure particolare ma di grande emozione, socialità e umanità finito anche questo bene con grande gioia di Laky che ha trovato una grande famiglia

Nelle foto: Laky: e Laky con la vice presidente Rita Peroni e volontari