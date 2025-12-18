Ballando con le stelle, Andrea Delogu verso la finale tra ostacoli e incoraggiamenti

Il cammino di Andrea Delogu a Ballando con le stelle arriva al momento decisivo. La conduttrice televisiva, in gara insieme al ballerino Nikita Perotti, si è conquistata l’accesso alla finale, affermandosi puntata dopo puntata come una delle protagoniste più solide dell’edizione.

Il percorso, però, non è stato lineare. Nelle ultime settimane Delogu ha dovuto affrontare una serie di difficoltà personali e fisiche, a partire dal lutto per la scomparsa del fratello fino ai problemi di salute che l’hanno colpita dopo la prima semifinale, con una febbre alta che l’ha costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

A raccontare il clima vissuto prima dell’atto finale è stata la stessa conduttrice sui social, spiegando come il tempo dedicato alle prove sia stato inferiore alle aspettative. Nonostante questo, Delogu ha voluto sottolineare il lavoro del suo partner, definendo la coreografia preparata da Perotti come la migliore mai realizzata e scherzando sulla pressione di non compromettere l’esibizione.

Nel frattempo, sotto i post pubblicati online, continua ad arrivare il sostegno dei fan, che seguono la coppia sin dall’inizio del programma e la indicano tra le principali candidate alla vittoria. La finale di Ballando con le stelle è in programma per sabato 20 dicembre.