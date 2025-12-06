Ballando con le stelle, la sincera paura di Andrea Delogu: Non voglio deludervi

Andrea Delogu si apre al pubblico di Ballando con le stelle e racconta le sue emozioni alla vigilia della puntata di stasera, sabato 6 dicembre. In gara con il maestro Nikita Perotti, la conduttrice è tra le concorrenti più seguite di questa edizione, con la finale ormai sempre più vicina.

L’appuntamento di questa sera si annuncia particolarmente impegnativo e la tensione cresce, insieme al timore di non riuscire a soddisfare le aspettative del pubblico. Su X, Delogu ha condiviso un messaggio diretto e spontaneo che ha subito attirato l’attenzione dei fan.

“Allora: noi siamo un po’ preoccupati di deludervi stasera, perché abbiamo puntato sulla pulizia delle linee e sul messaggio della coreo”, ha scritto la conduttrice. “Insomma, io ci proverò al massimo delle mie possibilità a essere pulita”, ha aggiunto con ironia, riconoscendo i suoi limiti come ballerina.

“Quindi oggi saremo ‘noi’, ma più asciutti. Speriamo vi piaccia”, ha concluso, offrendo uno sguardo sincero sul lavoro svolto in sala prove e sul desiderio di regalare una performance all’altezza delle aspettative.

Il messaggio ha suscitato una grande risposta affettuosa da parte del pubblico, che segue con entusiasmo il percorso della coppia. E c’è anche chi percepisce in quel “noi” una complicità che sembra andare oltre la pista.