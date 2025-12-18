Grande Fratello, finale del 18 dicembre su Canale 5: sfida decisiva per la vittoria

La serata di oggi, giovedì 18 dicembre, segna l’atto conclusivo del Grande Fratello, in onda in prima serata su Canale 5. Il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, arriva alla proclamazione del vincitore dopo mesi di convivenza, strategie ed emozioni, con la conduzione affidata a Simona Ventura.

In studio sono presenti volti storici del programma come Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, insieme a Sonia Bruganelli. Una finale costruita come una celebrazione, tra ricordi, tensione e attesa, con cinque concorrenti rimasti in gioco, ciascuno portatore di un percorso personale molto diverso.

Leggi anche Mediaset rivede i piani: Grande Fratello verso il rinnovo, stop primaverile per L'Isola dei Famosi

Il momento chiave della puntata è affidato al televoto, che vede contrapposti due protagonisti assoluti dell’edizione: Omer e Jonas. Solo uno dei due potrà continuare la corsa verso il traguardo finale, mentre l’altro dovrà abbandonare definitivamente la competizione.

Le ultime prove e le sfide decisive accompagneranno i concorrenti verso la fase conclusiva, dove Anita, già qualificata come superfinalista, attende l’ultimo avversario per lo scontro finale. La tensione cresce man mano che il cerchio si restringe e ogni scelta del pubblico diventa determinante.

La puntata è scandita da sorprese, incontri inattesi, messaggi affettivi e momenti di forte impatto emotivo, elementi che accompagnano il racconto fino alla proclamazione del vincitore di questa edizione.

La programmazione dedicata al reality prosegue anche nei giorni successivi: lunedì 22 dicembre, in prima serata su La5, va in onda il documentario “Grande Fratello – L’Inizio”, che ripercorre la prima storica edizione del programma a 25 anni dal debutto televisivo.