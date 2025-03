Chi è Zeudi Di Palma: Dalla Vittoria a Miss Italia alla Finale del Grande Fratello

Zeudi Di Palma, nata nel 2001 a Napoli e cresciuta nel quartiere di Scampia, è una modella italiana nota per aver conquistato il titolo di Miss Italia nel 2021. Diplomata al Liceo Scientifico, ha proseguito gli studi in Sociologia presso l'Università di Napoli Federico II. Il 2 dicembre 2024, Zeudi è entrata nella casa del Grande Fratello, reality show di Canale 5, distinguendosi tra i concorrenti e ottenendo un posto in finale. Secondo un sondaggio condotto da Fanpage.it, il 48% dei lettori la considera la favorita per la vittoria .

Durante la sua permanenza nel reality, Zeudi ha condiviso aspetti personali della sua vita, raccontando di aver preso coscienza della propria sessualità all'età di 14 anni. A 19 anni, ha deciso di fare coming out con la famiglia attraverso una lettera, trovando comprensione e supporto. All'interno della casa, ha sviluppato un legame particolare con la modella brasiliana Helena Prestes, anch'essa finalista del programma. Le due hanno condiviso momenti di intimità, tra cui un bacio, sebbene Zeudi abbia dichiarato di non essersi innamorata.

La finale del Grande Fratello è prevista per questa sera, 31 marzo 2025, su Canale 5. Oltre a Zeudi e Helena, tra i finalisti figurano Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato e una tra Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli, attualmente al televoto per l'ultimo posto disponibile . Le quote dei bookmaker indicano una sfida serrata tra Zeudi e Helena per la vittoria finale .

