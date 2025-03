Grande Fratello 2025: stasera la finale su Canale 5

La diciottesima edizione del Grande Fratello giunge al termine: questa sera, lunedì 31 marzo 2025, alle 21:30 su Canale 5, verrà proclamato il vincitore del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Dopo 197 giorni nella Casa, quattro concorrenti sono già in finale: Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma. Il televoto attuale tra Chiara Cainelli e Mariavittoria Minghetti determinerà chi tra loro completerà il gruppo dei finalisti.

Secondo i sondaggi, Helena Prestes è la favorita per la vittoria, seguita da Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma. Ma il risultato finale dipenderà dal televoto del pubblico durante la diretta.

La serata sarà arricchita da sorprese e momenti emozionanti, tra cui una sigla d'apertura speciale con la partecipazione di tutti gli ex concorrenti, coreografata da Enzo Paolo Turchi.

Per seguire la finale in diretta, l'appuntamento è alle 21:30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Chi è uscito ieri sera al Grande Fratello: Tre eliminazioni e la quarta Finalista nella Semifinale del 24 Marzo - Nella semifinale del Grande Fratello, andata in onda lunedì 24 marzo, si sono verificate tre eliminazioni significative e l'elezione della quarta finalista. I concorrenti rimasti nella Casa si preparano ora ad affrontare l'ultima settimana prima della finale del 31 marzo.

Grande Fratello 2025, semifinale del 24 marzo: televoto decisivo tra Helena, Giglioli e Chiara - Stasera, lunedì 24 marzo 2025, alle 21:30 su Canale 5, andrà in onda la semifinale del Grande Fratello. Nove concorrenti sono ancora in gara, con tre già qualificati per la finale del 31 marzo: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Il televoto attuale vede a rischio eliminazione Helena Prestes, Luca Giglioli e Chiara Cainelli.

Grande Fratello: riavvicinamento tra Helena Prestes e Javier Martinez dopo le tensioni su Lorenzo Spolverato - Nella Casa del Grande Fratello, Helena Prestes e Javier Martinez hanno superato le recenti incomprensioni legate a Lorenzo Spolverato, ritrovando la loro sintonia. Durante la puntata del 17 marzo, una clip ha mostrato Helena esprimere dispiacere per la conclusione del rapporto con Lorenzo.