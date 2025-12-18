'Un Professore 3', finale di stagione su Rai1: Gassmann ringrazia per l'affetto verso Dante

Si chiude questa sera su Rai1, in prima serata alle 21.30, la terza stagione di Un Professore 3, una delle serie più seguite della rete. L’epilogo è affidato agli ultimi due episodi, intitolati “Buddha” e “L’esame”, che accompagnano il pubblico verso il momento decisivo del percorso dei protagonisti.

A poche ore dalla messa in onda, Alessandro Gassmann ha voluto salutare gli spettatori attraverso un messaggio pubblicato sui social. L’attore, che veste i panni di Dante, ha espresso riconoscenza per il sostegno ricevuto, raccontando quanto il rapporto con il personaggio sia andato oltre la semplice interpretazione e quanto l’empatia del pubblico abbia reso autentica questa esperienza.

Le anticipazioni raccontano di una serata carica di emozioni al liceo Da Vinci. Gli studenti organizzano una visita inattesa per il loro professore con l’obiettivo di fargli cambiare idea sulla decisione di abbandonare l’insegnamento, dimostrando quanto il legame costruito in aula sia diventato profondo.

Nel frattempo, Greta mostra segnali di miglioramento e propone a Dante un accordo: il suo ritorno tra i banchi sarà possibile solo se anche lui sceglierà di rientrare a scuola. Una promessa che mette entrambi di fronte a scelte importanti.

La situazione familiare di Manuel si complica ulteriormente quando il ragazzo, vedendo la madre in difficoltà, decide di intervenire direttamente. Il giovane trova il coraggio di confidare al professore una verità che Anita non è riuscita a rivelare, aprendo finalmente un confronto sincero.

Il racconto si sposta poi in avanti nel tempo, fino ai giorni dell’esame di maturità. I ragazzi della 5ª B affrontano le proprie paure e le incertezze del futuro, mentre Dante resta al loro fianco, pronto a sostenerli fino all’ultimo passo di questo percorso.