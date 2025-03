Imma Tataranni 4: stasera su Rai1 il gran finale della stagione

Questa sera, domenica 16 marzo 2025, alle 21:30 su Rai1, andrà in onda l'ultima puntata della quarta stagione di "Imma Tataranni – Sostituto Procuratore", intitolata "Per sempre è un modo di dire".

In questo episodio conclusivo, Imma Tataranni (interpretata da Vanessa Scalera) affronta le conseguenze del distacco dal maresciallo Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice) e le tensioni con la figlia Valentina (Alice Azzariti), cercando di ristabilire un equilibrio nella sua vita personale e professionale.

La separazione dal marito Pietro (Massimiliano Gallo) sembra definitiva, ma tra i due permangono momenti di confronto e malinconia. Nel frattempo, Imma indaga sul presunto suicidio in carcere di una detenuta, scoprendo che dietro la sua morte si celano misteri più profondi.

Parallelamente, Diana (Barbara Ronchi) prende una decisione cruciale per il suo futuro, mentre Pietro, con l'aiuto dell'amico Vasco (Tommaso Ragno), inizia a immaginare una nuova vita lontano dalle dinamiche che lo hanno legato a Imma. Il giorno di Ferragosto, la famiglia si riunisce per il tradizionale pranzo, mettendo in luce le distanze e le fratture ancora aperte, ma anche il legame profondo che continua a unirli.

La quarta stagione di "Imma Tataranni – Sostituto Procuratore" si conclude lasciando aperte diverse questioni sul futuro dei protagonisti, mantenendo alta l'attenzione del pubblico in attesa di possibili sviluppi futuri.

