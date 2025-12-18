Prova gratuita e festività in Call of Duty: ecco CODMAS
Segnaliamo il lancio dell'evento natalizio CODMAS su Call of Duty: Black Ops 7 e Warzone, accompagnato da un Free Trial di Black Ops 7 attivo da oggi fino al 22 dicembre.
L'evento introduce contenuti a tema in ogni modalità:
- Multiplayer: Modalità a tempo limitato come Snowfight e Holiday Havoc.
- Zombies: Una variante della mappa a tema glaciale, Jingle Hells.
- Warzone: LTM a tema regali su Verdansk e Rebirth Island.
Qui il trailer ufficiale per vedere tutto in azione
