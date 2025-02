CALL OF DUTY: BLACK OPS 6 – PROVA GRATUITA DELLA STAGIONE 2 FINO AL 10 FEBBRAIO

Il team di Call of Duty: Black Ops 6 invita i giocatori a sperimentare i nuovi contenuti della Stagione 2 fino al 10 febbraio, sia per il Multiplayer che per la modalità Zombi, con sfide e ricompense esclusive per chi prende parte all’accesso gratuito. Questa opportunità è stata pensata per offrire un'anteprima delle novità di Black Ops 6, permettendo ai giocatori di provare l’esperienza completa prima di un eventuale acquisto.

Per il comparto Multiplayer, i partecipanti possono provare le nuove mappe "Bounty" e "Dealership", oltre a playlist classiche come "Nuketown 24/7" e "Stakeout 24/7". Tra le aggiunte più rilevanti spicca la modalità "Overdrive", che introduce nuove dinamiche di gioco.

La modalità Zombi si arricchisce con la nuova mappa "The Tomb" e l’ambientazione "Liberty Falls", che offre una missione principale con una modalità guidata. Durante la prova sono disponibili nuove armi, perk e aggiornamenti che migliorano l’esperienza di gioco.

Recensione Call of Duty: Black Ops 6 | Warzone | Stagione 2 - La Stagione 2 di Call of Duty: Black Ops 6 introduce una serie di contenuti entusiasmanti che arricchiscono l'esperienza di gioco. Tra le novità più rilevanti, spiccano sei nuove mappe: cinque per il multiplayer e una per la modalità Zombi. Le mappe multiplayer includono "Bounty", un attico di lusso trasformato in covo criminale ad Avalon; "Dealership", una concessionaria di auto di lusso utilizzata per traffici illeciti; e "Lifeline", ambientata su uno yacht in fiamme, ideale per scontri ravvicinati.

Call of Duty: Black Ops 6 e Warzone Stagione 1 - Black Ops 6:Cinque Mappe, Una Variante: Tre nuove mappe al lancio della Stagione 1 (6v6: Hideout, Extraction | Strike 2v2/6v6: Heirloom). A metà stagione i giocatori potranno godersi la nuova mappa Strike chiamata Racket, il ritorno della mappa Hacienda, e una versione natalizia di NuketownNuove Modalità: Durante la stagione arriveranno nuove modalità, inclusa la nuova modalità Ransack, il ritorno della popolare modalità Prop Hunt a metà stagione, modalità a tempo limitato (LTM) e altroNuovo Equipaggiamento: Due nuovi perk e una scorestreak in arrivo durante la stagione, più una nuova Wildcard a metà stagioneRanked Play: Il lancio più anticipato del Ranked Play nella storia di Call of Duty, arriverà poco dopo l'inizio della Stagione 1Black Ops 6 Zombies:Modalità Storia: Un'esperienza guidata per i fan che vogliono vivere la storia di Liberty Falls e Terminus, in arrivo al lancio della Stagione 1Nuova Mappa a Metà Stagione: Una mappa completamente nuova e altri contenuti in arrivo nel corso della stagioneTanti Nuovi Contenuti: Nuove Wonder Weapons, nuovo tipo di nemico, nuovo perk-a-cola, un Field Upgrade aggiuntivo, 18 nuovi potenziamenti e altro in arrivoWarzone:Benvenuti in Area 99: Esplora una stazione di armi top-secret dove le Nuketown sono state costruite e spedite ai siti di test.

Recensione Call of Duty: Black Ops 6 - Oggi vi parlo di Call of Duty: Black Ops 6. L'ultimo capitolo della celebre saga, sviluppata da Treyarch e Raven Software, trasporta i giocatori in un'avvincente avventura di spionaggio ambientata nei tumultuosi primi anni '90. In un mondo segnato dalla fine della Guerra Fredda e da una crescente instabilità geopolitica, Black Ops 6 offre una trama intricata e ricca di colpi di scena, che si snoda attraverso missioni adrenaliniche e ambientazioni evocative.