Ballando con le stelle, Milly Carlucci sulla giuria e sui protagonisti: libertà totale e sorprese inattese

Alla vigilia della finale di Ballando con le stelle, in programma sabato 20 dicembre su Rai 1, Milly Carlucci traccia il bilancio di un’edizione che, ancora una volta, ha saputo catalizzare attenzione e dibattito. La conduttrice parla di un format capace di trasformarsi in evento televisivo, sottolineando come ogni stagione riesca a rinnovarsi grazie alle dinamiche interne e ai suoi protagonisti.

Nel corso di un’intervista, Carlucci affronta il tema più discusso del programma: la giuria. Spesso bersaglio di critiche, viene descritta come un organismo autonomo, privo di copioni e libero di esprimere giudizi anche scomodi. Una libertà che, secondo la padrona di casa, rappresenta uno degli elementi distintivi dello show.

Tra gli episodi più chiacchierati, spiccano le osservazioni di Guillermo Mariotto sul fisico di Marcella Bella. Carlucci prende le difese del giurato, spiegando che il suo linguaggio, seppur particolare, è parte di uno stile personale che mira più all’ironia che alla provocazione, tanto da trasformare certe espressioni in complimenti sui generis.

Per una volta, la conduttrice si sofferma anche sui concorrenti. A partire da Filippo Magnini, spesso coinvolto in polemiche: l’ex campione di nuoto viene descritto come un partecipante che ha dovuto mettersi in gioco, abbandonando la sicurezza del primato sportivo per affrontare una sfida nuova, fatta di impegno e disciplina.

Spazio poi al cosiddetto “lastra-gate” che ha coinvolto Fabio Fognini e Francesca Fialdini. Carlucci ridimensiona l’accaduto, parlando di una frase infelice pronunciata dietro le quinte e seguita da scuse sincere. Un episodio archiviato rapidamente, anche grazie al carattere istintivo del tennista, considerato un valore in un contesto televisivo spesso prudente.

Tra le sorprese della stagione emerge Barbara D’Urso. Secondo Carlucci, la sua partecipazione non era scontata, soprattutto per la scelta di affidarsi a un maestro particolarmente rigoroso. Il loro percorso è stato segnato da complicità, contrasti e riavvicinamenti continui, elementi che hanno reso la coppia una delle più seguite dal pubblico.

Quanto al possibile vincitore, la conduttrice evita pronostici. Il livello generale viene definito molto alto, con un equilibrio tale da rendere imprevedibile l’esito finale della competizione.