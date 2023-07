Milly Carlucci Ballando Con Le Stelle: Possibile Nuovo Giudice a Sorpresa?

La data di partenza della famosa trasmissione Ballando Con Le Stelle, condotta da Milly Carlucci, è fissata per il 21 ottobre. Mentre i preparativi sono in pieno svolgimento, ci sono alcune novità riguardo alla composizione della giuria. Inizialmente, il gruppo collaudato di giudici composto da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli sembrava essere intatto, ma le ultime notizie potrebbero ribaltare le carte in tavola.

Secondo quanto riportato da TvBlog, ci sono stati contatti tra la produzione di Ballando e il popolare conduttore romano Teo Mammucari. La trattativa in corso potrebbe portare Mammucari a far parte della giuria di Ballando Con Le Stelle in un ruolo diverso da quello di concorrente. Se l'esito sarà favorevole, Mammucari potrebbe sedere dietro al celebre bancone della giuria, giudicando le performance dei partecipanti con le sue famose palette.

Il noto conduttore ha da tempo detto addio a Tu si que vales, dove è stato protagonista fin dalla quarta edizione del 2016. E ora, anche Le Iene non sarà più parte del suo percorso professionale. L'eventuale entrata di Mammucari nella giuria di Ballando segna una nuova fase della sua carriera televisiva.

Nonostante le indiscrezioni circolanti, al momento non ci sono ancora conferme ufficiali sulla composizione definitiva della giuria. Sarà necessario attendere ancora qualche giorno per avere certezze riguardo alla partecipazione di Teo Mammucari nella prossima edizione di Ballando Con Le Stelle. Una cosa è certa: se la trattativa andrà a buon fine, avremo sicuramente sorprese e nuove dinamiche nella giuria del famoso talent show di danza.

