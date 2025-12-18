Napoli-Milan Supercoppa: orario, probabili formazioni e diretta tv in chiaro
Scatta la Supercoppa italiana con la prima semifinale delle Final Four ospitate a Riad, in Arabia Saudita. Oggi, giovedì 18 dicembre, il Napoli incrocia il Milan in una sfida che apre il programma del torneo, mentre l’altra semifinale tra Inter e Bologna è prevista per la giornata successiva.
Gli azzurri arrivano all’appuntamento da campioni d’Italia in carica, ma reduci da un passo falso in campionato: nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta esterna per 1-0 contro l’Udinese. Percorso diverso per i rossoneri, che a San Siro hanno chiuso sul 2-2 il confronto con il Sassuolo, mostrando segnali alterni sul piano della continuità.
La semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan si gioca oggi alle 20:00, orario italiano. Di seguito le probabili formazioni scelte dai due allenatori per l’appuntamento di Riad.
Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Hojlund, Lang. Allenatore: Conte.
Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. Allenatore: Allegri.
Napoli-Milan sarà visibile in diretta tv in chiaro sui canali Mediaset, con trasmissione su Italia 1. La gara sarà disponibile anche in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity.