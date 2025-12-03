Napoli-Cagliari: orario, probabili formazioni e diretta tv in chiaro per gli ottavi di Coppa Italia

Il Napoli torna in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ospitando al Maradona il Cagliari in un match decisivo per il proseguimento del torneo. La squadra di Antonio Conte arriva dalla vittoria in campionato contro la Roma, firmata da Neres, che ha permesso ai partenopei di superare i giallorossi in vetta alla Serie A.

Momento più complicato per i sardi, reduci dalla sconfitta per 2-1 sul campo della Juventus. Un test impegnativo che precede una sfida ad alta intensità contro un Napoli in crescita.

Il calcio d’inizio è fissato per oggi, mercoledì 3 dicembre, alle ore 18.

Probabili formazioni

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Rrahmani, Marianucci; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Lang. Allenatore: Conte

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Liteta, Adopo, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. Allenatore: Pisacane

La partita Napoli-Cagliari sarà trasmessa in diretta e in esclusiva, in chiaro, su Italia 1. Disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset.