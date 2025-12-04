Lazio-Milan ottavi Coppa Italia: orario, probabili formazioni e diretta tv in chiaro
Alla Coppa Italia arriva un nuovo capitolo della sfida tra Lazio e Milan, attese questa sera allo Stadio Olimpico per gli ottavi di finale. A pochi giorni dal confronto di San Siro, deciso dal gol di Leao e da un finale carico di tensione, le due squadre tornano ad affrontarsi in un match che mette in palio il pass per i quarti.
Il calcio d’inizio è fissato per oggi, giovedì 4 dicembre, alle 21.
Probabili formazioni Lazio (4-3-3): Mandas; Marusic, Patric, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Vecino, Basic; Pedro, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri
Probabili formazioni Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Jashari, Rabiot, Ricci, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao. All. Allegri
La partita Lazio-Milan sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Italia 1. Disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di SportMediaset.