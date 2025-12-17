Anna Moroni operata alla testa dopo una caduta: rischio coma per un ematoma

Anna Moroni è stata ospite a La volta buona e ha raccontato di essere stata sottoposta a un intervento chirurgico alla testa dopo una caduta che, sul momento, non sembrava grave.

La cuoca ha ricostruito l’episodio avvenuto vicino casa: all’ingresso di un supermercato, le porte si sono chiuse mentre stava passando e lei è finita a terra, riportando solo un piccolo bozzo.

Inizialmente il medico l’aveva tranquillizzata, ma nei giorni successivi la situazione è cambiata: Moroni ha iniziato ad accusare continui giramenti di testa, sintomo che ha spinto il medico di base a richiedere una risonanza magnetica.

L’esame è stato eseguito la mattina seguente e, in serata, è arrivata la decisione di operare con urgenza: i controlli avevano evidenziato un ematoma e, come ha spiegato lei stessa, il rischio era quello di finire in coma.

Moroni ha poi rassicurato sulle sue condizioni: il post-operatorio è andato bene, ha trascorso una notte in terapia intensiva e, dopo due giorni, è tornata a casa, riprendendo subito anche a cucinare.