Federica Brignone operata alla gamba sinistra dopo la caduta all'Alpe Lusia: frattura e legamento crociato rotto

Federica Brignone è stata operata alla gamba sinistra in seguito alla caduta subita durante i Campionati italiani di gigante all'Alpe Lusia, in provincia di Trento. L'incidente le ha provocato una frattura scomposta di tibia e perone. Dopo i primi soccorsi e il trasporto in elicottero all'ospedale di Trento, la sciatrice è stata trasferita alla clinica La Madonnina di Milano, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico.

L'operazione ha riguardato la riduzione e sintesi della frattura pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone, oltre alla riparazione legamentosa del compartimento mediale del ginocchio sinistro. Durante gli accertamenti è stata rilevata anche la rottura del legamento crociato anteriore, che verrà rivalutata nei prossimi giorni e potrebbe comportare un secondo intervento.

La vincitrice della Coppa del Mondo 2024-2025 e campionessa del mondo di supergigante a Saalbach 2025 inizierà a breve la riabilitazione, con l'obiettivo di tornare in forma per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 febbraio 2026.

