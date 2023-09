Sophia Loren Operata Dopo una Caduta: Annullati Tutti gli Impegni

Sophia Loren Sottoposta a Intervento Dopo una Caduta a Ginevra. Sophia Loren è caduta nella sua residenza di Ginevra, riportando diverse fratture all'anca. L'attrice, che ha festeggiato il suo 89° compleanno il 20 settembre, è stata sottoposta con successo a un intervento chirurgico, ma ha dovuto cancellare tutti gli impegni programmati per le prossime settimane. La notizia è stata diffusa da coloro che hanno dovuto annullare uno degli eventi in cui la partecipazione dell'attrice era prevista, ovvero l'inaugurazione del "Sophia Loren Restaurant" a Bari, in concomitanza con la conferimento della cittadinanza onoraria.

Il ristorante ha reso nota la situazione attraverso un post su Instagram, affermando: "Nella giornata di oggi, una caduta nella sua residenza di Ginevra ha causato alla Signora Loren delle fratture all'anca. L'operazione è stata eseguita con successo, ma ora dovrà dedicarsi a un breve periodo di convalescenza, seguito da un percorso riabilitativo. Fortunatamente, tutto si è svolto per il meglio e la Signora tornerà presto tra di noi. Tutto il team del Sophia Loren Restaurant le augura una pronta guarigione."

