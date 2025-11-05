Emma Marrone ferma per labirintite: È come stare su una barchetta in mezzo al mare

Emma Marrone è stata costretta a fermarsi a causa di una labirintite, disturbo dell’orecchio interno che può causare forti vertigini, nausea e perdita di equilibrio. La cantante salentina ha raccontato ai suoi fan il momento di difficoltà attraverso una storia Instagram, mostrando il lato più ironico e autentico di sé.

Nel breve video condiviso sui social, Emma si è mostrata a letto, con il viso coperto da una mano, accompagnando l’immagine con un messaggio scherzoso: “Scusate, sono a letto con la labirintite. È come stare su una barchetta in mezzo al mare forza nove. Però volevo dirvi che se shazammate Brutta Storia vi fate due risate. Oppure vi è bastata questa storia”.

Con la sua consueta autoironia, l’artista ha voluto tranquillizzare i fan, spiegando che si tratta solo di uno stop temporaneo e che presto tornerà in piena forma. Allo stesso tempo, ha colto l’occasione per promuovere il suo ultimo singolo Brutta Storia, dimostrando ancora una volta il suo spirito positivo e la capacità di trasformare ogni situazione in un momento di leggerezza.

La labirintite è un’infiammazione che può derivare da infezioni virali o batteriche e si manifesta con vertigini intense, nausea e difficoltà nel mantenere l’equilibrio. I sintomi, spesso improvvisi, possono durare da pochi giorni a diverse settimane. Emma ha però lasciato intendere che il recupero è già in corso e che presto tornerà alle sue attività.