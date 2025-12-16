Russia, studente accoltella e uccide un bambino di 10 anni in una scuola vicino Mosca

Un grave episodio di violenza si è verificato in una scuola della zona di Odincovo, a ovest della capitale russa, dove un alunno di dieci anni ha perso la vita dopo essere stato colpito con un coltello da un altro studente. L’accaduto è stato confermato dalle autorità locali, intervenute dopo una segnalazione giunta alle forze dell’ordine.

Secondo la ricostruzione ufficiale della Polizia russa, l’aggressore avrebbe inizialmente ferito un vigilante dell’istituto, facendo uso anche di uno spray urticante, per poi rivolgere l’arma contro il bambino. Le ferite riportate si sono rivelate fatali, nonostante i soccorsi.

Leggi anche Fallou Sall ucciso mentre difendeva un amico, 11 anni al 16enne imputato: la rabbia del padre

Dopo l’attacco, l’autore dell’aggressione è stato fermato dagli agenti e posto in arresto. Le autorità stanno conducendo gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dei fatti e le circostanze che hanno portato all’episodio all’interno dell’edificio scolastico.