Strage in una scuola in Cina: ex studente bocciato uccide 8 persone e ne ferisce 17

Secondo le autorità, l'aggressore, identificato come ex studente dell'istituto, avrebbe agito mosso da rancore per la ripetuta bocciatura. L'attacco è avvenuto durante l'orario scolastico, cogliendo di sorpresa studenti e personale presente. Le vittime includono sia studenti che membri del corpo docente.

Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente, arrestando l'aggressore sul posto. Le autorità locali hanno avviato un'indagine per comprendere le motivazioni precise dietro questo gesto estremo e per valutare eventuali misure preventive future.

