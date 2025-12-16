Duplice omicidio Reiner, arrestato il figlio Nick: hotel insanguinato e fermo a Los Angeles

Le indagini sull’uccisione del regista Rob Reiner e della moglie Michele Singer Reiner si concentrano su una serie di movimenti avvenuti nelle ore immediatamente successive al delitto. Secondo quanto ricostruito, il figlio Nick Reiner avrebbe lasciato l’abitazione dei genitori a Brentwood per raggiungere una struttura alberghiera dall’altra parte della città, registrandosi intorno alle quattro del mattino presso il Pierside di Santa Monica.

Il check-in sarebbe stato effettuato utilizzando una carta di credito personale e, stando a quanto riportato da Tmz, sarebbe avvenuto poche ore dopo una discussione particolarmente accesa con il padre, scoppiata durante una festa di Natale organizzata dal conduttore Conan O’Brien. Alcune persone presenti nell’hotel hanno descritto Nick come visibilmente scosso al momento dell’arrivo.

Il personale della struttura avrebbe successivamente segnalato una scena inquietante all’interno della stanza assegnata: la doccia risultava completamente sporca di sangue, con tracce evidenti che si estendevano fino al letto. Una finestra sarebbe stata coperta con lenzuola, dettaglio che ha attirato ulteriormente l’attenzione degli investigatori.

Le immagini diffuse dal Daily Mail mostrano invece la fase dell’arresto, avvenuto in una stazione della metropolitana di Los Angeles, nella zona di Exposition Park. Nick Reiner è stato bloccato a terra e ammanettato a circa 24 chilometri dalla villa di famiglia, dopo l’incriminazione formale per l’omicidio dei genitori.

Conosciuto per un passato segnato da problemi di tossicodipendenza e fragilità psicologiche, Nick Reiner ora deve rispondere dell’accusa di omicidio. La cauzione, inizialmente fissata a quattro milioni di dollari, è stata successivamente revocata dal giudice. Nel 2015 aveva collaborato con il padre alla sceneggiatura del film “Being Charlie”, ispirato in parte alla sua esperienza personale.