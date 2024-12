Coniugi trovati morti a Cagliari: arrestato il figlio adottivo per duplice omicidio

Svolta nelle indagini sul decesso di Luigi Gulisano, 79 anni, e Marisa Dessì, 82 anni, trovati morti il 5 dicembre nella loro abitazione di via Ghibli a Cagliari. Nella notte, i Carabinieri hanno arrestato il figlio minore della coppia, Claudio Gulisano, 44 anni, con l'accusa di duplice omicidio tramite avvelenamento.

Il caso ha avuto una svolta significativa grazie agli esami tossicologici, che hanno confermato l'ipotesi di avvelenamento su cui gli inquirenti stavano lavorando. Inoltre, è emerso che il cellulare di Luigi Gulisano potrebbe essere stato utilizzato dopo il suo decesso, indirizzando l'attenzione degli investigatori verso i due figli adottivi della coppia.

Dopo un lungo interrogatorio, Claudio Gulisano è stato trasferito nel carcere di Uta. Il fratello maggiore, Davide, è stato anch'egli ascoltato, ma a suo carico non sono emersi elementi rilevanti.

Le indagini proseguono per chiarire il movente del presunto avvelenamento e per identificare la sostanza letale utilizzata. Gli inquirenti stanno esaminando la situazione familiare e le dinamiche interne alla famiglia Gulisano, cercando di comprendere le ragioni che hanno portato a questo tragico epilogo.

La comunità locale è scossa dalla notizia, attendendo ulteriori sviluppi su una vicenda che ha sconvolto il quartiere del Sole a Cagliari. Le autorità continuano a lavorare per fare piena luce sull'accaduto e assicurare alla giustizia i responsabili di questo duplice omicidio.

