Rob Reiner e la moglie Michele Singer uccisi nella villa di Los Angeles: omicidio in famiglia scuote Hollywood

L’industria cinematografica internazionale è sotto shock per la notizia della morte di Rob Reiner e di sua moglie Michele Singer, trovati senza vita domenica 14 dicembre nella loro villa nel quartiere di Brentwood a Los Angeles. La polizia locale sta conducendo un’indagine per omicidio dopo che i corpi delle due vittime, rispettivamente di 78 e 68 anni, sono stati scoperti con ferite compatibili con coltellate.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di domenica, poco dopo le 15:30 ora locale, quando i vigili del fuoco di Los Angeles sono intervenuti presso l’abitazione su segnalazione di una richiesta di assistenza medica. Sul posto hanno trovato i due coniugi già deceduti. La Los Angeles Police Department ha designato la Robbery-Homicide Division per seguire il caso, tuttora in corso di sviluppo.

Secondo numerose fonti giornalistiche statunitensi, uno dei figli della coppia, identificato come Nick Reiner, 32 anni, è stato interrogato in relazione all’omicidio. Le autorità non hanno ancora rilasciato dettagli ufficiali su eventuali accuse formali o sull’identificazione del sospetto, ma alcuni media citano il figlio come possibile responsabile.

Rob Reiner era una figura iconica di Hollywood, celebre per una carriera che ha attraversato decenni nel cinema e nella televisione. Nato il 6 marzo 1947 nel Bronx, New York, aveva raggiunto la notorietà negli anni ’70 come attore nella sitcom “All in the Family”, interpretando il personaggio di Michael “Meathead” Stivic, ruolo che gli aveva valso due Emmy.

Dagli anni ’80 in poi Reiner si era affermato come regista e produttore di grandi successi cinematografici, tra cui “This Is Spinal Tap”, “Stand by Me – Ricordo di un’estate”, “La storia fantastica”, “Harry, ti presento Sally…” e “Misery non deve morire”, opere diventate pietre miliari della cultura popolare.

Oltre alla carriera artistica, Reiner era noto per il suo impegno politico e sociale, attivo in campagne per i diritti civili e critico aperto di alcune figure politiche americane. Con la moglie Michele Singer, fotografa e sua compagna dal 1989, aveva anche collaborato nella gestione della casa di produzione Castle Rock Entertainment, fondata dallo stesso regista e responsabile di numerose produzioni di successo.

Michele Singer Reiner era stata accanto al marito per oltre trentacinque anni e insieme avevano tre figli. La famiglia, tramite un portavoce, ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime profondo dolore per la perdita improvvisa e chiede rispetto e privacy in questo momento doloroso.

Le indagini della polizia di Los Angeles procedono senza esclusione di dettagli. Finora non sono stati resi noti moventi o altri elementi sulla dinamica interna dell’abitazione al momento dell’omicidio, ma la mancanza di segni di effrazione suggerisce che l’assalitore possa essere stato conosciuto dalle vittime.