Stefano De Martino avvistato con Gilda Ambrosio a Milano: segnali di intesa sotto gli occhi di Parpiglia

Un incontro del tutto inatteso ha riportato al centro del gossip Stefano De Martino. A raccontarlo è Gabriele Parpiglia, che si è trovato per caso davanti a una scena piuttosto eloquente mentre passeggiava per le strade di Milano. Il conduttore di “Affari tuoi” non era solo, ma in compagnia di Gilda Ambrosio, stilista e imprenditrice già nota alle cronache rosa per il suo legame con lui.

La presenza accanto a De Martino non era quella di Caroline Tronelli, nome circolato di recente, bensì della fondatrice di The Attico. Secondo quanto riferito dal giornalista, l’atteggiamento tra i due appariva confidenziale e spontaneo, al punto da lasciar trapelare dettagli del loro dialogo. In un momento preciso, De Martino si sarebbe rivolto a lei con un tono intimo, chiamandola affettuosamente “Gi”.

Parpiglia ha descritto la scena senza mediazioni, spiegando di essersi fermato per osservarli a distanza. Prima un gesto istintivo, con la mano di lui che cerca quella di lei, poi il passo che si sincronizza fino a camminare fianco a fianco, stretti a braccetto per il resto della serata. Un comportamento che difficilmente passa inosservato.

L’avvistamento è avvenuto davanti alla boutique di Miu Miu, dove i due sono stati notati mentre entravano insieme con naturalezza. Una scelta che, secondo il racconto, avrebbe una spiegazione precisa legata alle recenti voci su una presunta frequentazione tra De Martino e Rocío Muñoz Morales, indiscrezioni che Ambrosio non avrebbe gradito.

Quella tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio è una conoscenza che dura da circa dieci anni. Le prime fotografie insieme risalgono al 2017 e, nel corso del tempo, i due sono stati più volte accostati senza mai una conferma ufficiale. Le loro apparizioni pubbliche, fino a oggi, sono sempre state discontinue e caratterizzate da incontri sporadici.