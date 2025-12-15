Harry e Meghan, il Natale che segnò la rottura con la Corona britannica

Il messaggio natalizio del 2019 di Elisabetta II, trasmesso come da tradizione il giorno di Natale, ebbe un impatto ben diverso da quello istituzionale che avrebbe dovuto avere su Harry e Meghan. In quel periodo, i duchi di Sussex si trovavano in Canada con il figlio Archie, allora di pochi mesi, ospiti della madre di Meghan per le festività.

Seguendo il discorso in televisione, la coppia notò subito un dettaglio che giudicò significativo: sulla scrivania della sovrana, allestita nella Sala Verde di Buckingham Palace, erano esposte diverse fotografie ufficiali della famiglia reale, ma non compariva alcuna immagine che li ritraesse insieme al loro bambino.

Leggi anche Harry e Meghan, Netflix chiude il contratto da 100 milioni di sterline: stop alla collaborazione

Nel volume Finding Freedom, i biografi Omid Scobie e Carolyn Durand raccontano come quell’assenza fu interpretata dai Sussex come un segnale preciso. Secondo gli autori, Harry e Meghan maturarono la convinzione di essere stati progressivamente marginalizzati dall’istituzione e di non rientrare più nel progetto futuro della monarchia.

Durante il discorso, gli spettatori poterono osservare solo i ritratti del principe William con Kate e i figli, di Carlo con Camilla, del principe Filippo e una storica fotografia in bianco e nero di Giorgio VI. Per i Sussex, la mancata presenza della loro famiglia in quell’elenco visivo apparve come una scelta deliberata.

Fonti di Palazzo, citate nel libro, spiegarono in seguito che la selezione delle immagini rispondeva al criterio della linea di successione diretta al trono. Una motivazione che, tuttavia, non convinse Harry e Meghan, i quali interpretarono l’episodio come l’ennesima conferma della necessità di intraprendere un percorso autonomo.

Poche settimane dopo, nel gennaio 2020, arrivò l’annuncio ufficiale: il duca e la duchessa di Sussex decisero di rinunciare ai loro incarichi reali, sancendo una frattura che, secondo quanto riportato dagli autori, trovò proprio in quel Natale uno dei suoi momenti simbolici più evidenti.