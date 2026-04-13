Harry e Meghan alla festa di Netflix, presenza che smentisce le voci di rottura

Harry e Meghan partecipano a una festa a Montecito dal ceo Netflix Ted Sarandos, mentre voci di crisi sui rapporti nascono da indiscrezioni mediatiche. La loro presenza pubblica insieme al manager chiarisce la situazione.

Il principe Harry e Meghan Markle hanno preso parte a una serata esclusiva organizzata da Netflix nella residenza californiana di Ted Sarandos, a Montecito. L’evento, dedicato alla seconda stagione della serie “Beef”, ha riunito numerosi volti noti del mondo dello spettacolo e della politica.

Tra gli invitati figuravano attori come Oscar Isaac, Carey Mulligan e Charles Melton, oltre a personalità come Katy Perry, Orlando Bloom e Justin Trudeau. I duchi di Sussex si sono mostrati sorridenti accanto al padrone di casa e a sua moglie Nicole Avant, posando per diverse fotografie e scambiando gesti affettuosi.

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La loro partecipazione arriva pochi giorni dopo la diffusione di indiscrezioni su presunti attriti con la piattaforma streaming. Le voci erano state rilanciate il 17 marzo e subito respinte sia dalla coppia sia dalla stessa azienda.

L’avvocato dei Sussex, Michael J. Kump, aveva chiarito che Meghan mantiene contatti regolari con Sarandos e frequenta la sua abitazione. Anche Bela Bajaria, responsabile dei contenuti della società, ha invitato a non dare credito a ogni notizia, ribadendo che i rapporti professionali con Harry e Meghan proseguono.

La dirigente ha inoltre confermato che sono in corso diversi progetti tra la coppia e Archewell Productions, la loro società di produzione, con iniziative in sviluppo per cinema e televisione.

Tra i nuovi lavori annunciati compare una serie dedicata al mondo del polo, ambientata a Wellington, in Florida. Il racconto seguirà le dinamiche tra due squadre rivali e le famiglie coinvolte, prendendo spunto da precedenti produzioni legate al principe Harry.

Nonostante i risultati poco brillanti della docuserie “Polo”, uscita a fine 2024, la collaborazione tra i Sussex e Netflix resta attiva. L’accordo pluriennale siglato lo scorso anno garantisce alla piattaforma una priorità sui progetti sviluppati dalla coppia, tra cui anche adattamenti cinematografici come “The Wedding Date” e “Meet Me at the Lake”.