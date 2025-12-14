Bondi Beach Sydney: attentatore identificato come Naveed Akram nell'attacco terroristico che ha ucciso 12 persone

Un grave attacco terroristico ha sconvolto Bondi Beach, una delle zone più iconiche di Sydney, la sera del 14 dicembre 2025, durante una celebrazione della prima notte di Hanukkah. La polizia ha confermato che almeno 12 persone sono morte e decine sono rimaste ferite dopo che due uomini armati hanno aperto il fuoco su una folla di partecipanti.

Tra le vittime, oltre ai civili, ci sono anche agenti di polizia intervenuti per fermare l’assalto. Le autorità locali hanno dichiarato l’incidente un atto di terrorismo, sottolineando che uno degli aggressori è stato ucciso dalle forze dell’ordine mentre l’altro è stato arrestato in condizioni critiche.

Fonti investigative australiane hanno identificato uno dei due attentatori come Naveed Akram, un uomo di circa 25 anni originario di Sydney. Le forze dell’ordine avrebbero condotto un raid nella sua abitazione nel sobborgo di Bonnyrigg, nella parte sud-occidentale della città, nell’ambito delle indagini sull’attacco.

Secondo le prime ricostruzioni, Akram sarebbe associato a un profilo social collegato a un istituto islamico locale, ma le autorità non hanno ancora confermato dettagli su eventuali motivazioni o legami con gruppi estremisti.

L’attacco è avvenuto nei pressi di Campbell Parade, dove si stava svolgendo l’evento comunitario denominato “Chanukah by the Sea”. Testimoni oculari hanno descritto momenti di panico mentre le persone cercavano riparo e soccorritori intervenivano per assistere i feriti.

Un video diffuso sui social mostra anche l’eroico intervento di un civile che ha affrontato e disarmato uno degli assalitori prima dell’arrivo della polizia.

Il Primo Ministro australiano e il Premier del New South Wales hanno condannato con fermezza l’attacco. Le autorità hanno avviato un’indagine approfondita per chiarire la dinamica completa dei fatti e verificare l’eventuale presenza di complici o altri piani criminali collegati alla sparatoria.