Sparatoria a Bondi Beach durante Hanukkah: almeno 3 morti e arresti a Sydney

Una sparatoria di massa ha scosso Bondi Beach, celebre spiaggia nella periferia orientale di Sydney, mentre era in corso una celebrazione pubblica per la festa ebraica di Hanukkah. Secondo le autorità australiane, almeno tre persone sono state uccise e diverse altre ferite durante l’attacco, che ha generato panico tra i presenti.

L’episodio si è verificato nel tardo pomeriggio del 14 dicembre 2025, quando testimoni hanno riferito di colpi d’arma da fuoco esplosi nella zona di Campbell Parade, provocando fughe caotiche e scene di paura tra le famiglie e i visitatori riuniti per l’evento.

La polizia del Nuovo Galles del Sud ha confermato di aver arrestato due persone in relazione alla sparatoria e di aver invitato la popolazione ad evitare Bondi Beach e a mettersi al riparo mentre l’operazione di sicurezza era ancora in corso. Le forze dell’ordine hanno descritto la situazione come un “episodio attivo”, con le indagini in pieno svolgimento per chiarire dinamica e motivazioni dell’attacco.

I feriti sono stati soccorsi dai servizi di emergenza presenti sulla spiaggia e trasportati negli ospedali della zona. Le autorità sanitarie non hanno ancora rilasciato dettagli completi sul numero totale dei ricoverati, ma le prime stime parlano di diversi feriti di varia gravità.

La scena dell’attacco è stata rapidamente isolata dalla polizia, che ha istituito un ampio cordone di sicurezza e dispiegato mezzi di soccorso, tra cui ambulanze e personale medico, per gestire l’emergenza. Le testimonianze raccolte sui social media mostrano momenti di caos, con persone che cercavano riparo in acqua o tra gli edifici vicini alla spiaggia.

L’assalto è avvenuto durante la prima notte delle celebrazioni di Hanukkah, quando molte famiglie e membri della comunità si erano radunati per un evento all’aperto. Organizzatori e partecipanti hanno descritto la serata come improvvisamente trasformata da un momento di festa a una situazione di tragedia.

Il premier del Nuovo Galles del Sud e altri rappresentanti istituzionali hanno espresso sgomento per l’accaduto, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e promettendo aggiornamenti non appena emergeranno ulteriori dettagli sull’attacco. Le autorità hanno invitato la popolazione a seguire le comunicazioni ufficiali e a non diffondere informazioni non verificate.