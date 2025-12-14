Hanukkah: significato della Festa delle Luci e l'attentato durante la celebrazione a Sydney

Una strage a Sydney ha interrotto i festeggiamenti per Hanukkah, la Festa delle Luci ebraica. Domenica 14 dicembre 2025, diversi uomini armati hanno aperto il fuoco sulla folla riunita a Bondi Beach, nella periferia orientale della città australiana, mentre era in corso l’evento “Chanukah by the Sea”, organizzato dalla comunità ebraica locale e dal Chabad of Bondi per celebrare l’inizio della ricorrenza. Almeno dieci persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite, in quello che è stato descritto come un attentato terroristico durante la festività. Le forze dell’ordine hanno arrestato uno degli aggressori e ucciso un altro durante lo scontro a fuoco con la polizia.

L’attacco è avvenuto alla famosa spiaggia di Bondi in serata, poco prima dell’accensione della prima candela di Hanukkah, quando migliaia di persone partecipavano ai festeggiamenti. Testimoni oculari hanno descritto scene di panico e caos, con i presenti che cercavano riparo mentre le forze di emergenza intervenivano per prestare soccorso e mettere in sicurezza l’area. Autorità e leader internazionali hanno condannato l’attentato come un atto violento e hanno espresso solidarietà alle vittime e alle comunità colpite.

Hanukkah, o Chanukah, è una festività ebraica di otto giorni, conosciuta come Festival delle Luci. La ricorrenza celebra la ridedicazione del Secondo Tempio di Gerusalemme dopo la vittoria dei Maccabei contro gli oppressori seleucidi nel II secolo a.C. e il miracolo associato alla lampada del Tempio.

Secondo la tradizione, dopo la liberazione di Gerusalemme, i Maccabei desideravano riaccendere la menorah, il candelabro sacro, ma trovarono solo una piccola quantità di olio puro, sufficiente per un solo giorno. Quel poco di olio, però, continuò a bruciare per otto giorni, il tempo necessario per preparare altro olio consacrato. Questo evento è alla base dell’osservanza di Hanukkah e del suo significato simbolico di speranza e luce.

La festività inizia il 25 del mese ebraico di Kislev, che nel calendario gregoriano varia ogni anno ma cade generalmente tra fine novembre e dicembre. Nel 2025 Hanukkah è iniziata al tramonto del 14 dicembre e si concluderà la sera del 22 dicembre.

Le celebrazioni della Festa delle Luci includono l’accensione di una hanukkiah, un candelabro a nove bracci: ogni sera si accende una candela in più rispetto alla precedente, usando la candela centrale detta “shamash”. Durante le serate si recitano benedizioni, si cantano canti tradizionali e si condividono piatti tipici legati all’olio, come i latkes (frittelle di patate) e i sufganiyot (ciambelle ripiene).

Altri aspetti culturali includono il gioco del dreidel, una trottola a quattro facce con lettere ebraiche che formano un acronimo legato alla memoria del miracolo, e lo scambio di piccoli doni o di cioccolatini chiamati “gelt”.

Sebbene non sia considerata tra le principali festività religiose della Torah, Hanukkah è molto amata, soprattutto dalle famiglie e dai bambini, per il suo significato di vittoria della luce sull’oscurità e per le sue tradizioni che uniscono comunità e famiglie in tutto il mondo.